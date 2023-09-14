Росіяни крадуть гроші на ТОТ за допомогою фантомних фірм, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях росіяни заробляють гроші на псевдопостачанні. Вони створюють фальшиві фірми, які належать родичам чиновників з РФ, де товар виробляють на ТОТ, але продають ніби російський
Про це інформує Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях росіяни активно використовують будь-які методи для власного збагачення", - йдеться в заяві.
У РФ є велика кількість компаній, які отримують замовлення на проведення робіт та постачання товарів для тимчасово окупованих територій. Проте більшість цих фірм існують лише на паперах й належать родичам чиновників з тих областей, які контролюють українські населені пункти.
Часто товари, зокрема будівельні матеріали, виробляють на захоплених українських підприємствах, але по документах вони нібито вироблені у Росії. У вартість товарів закладають транспортування, зарплату й інше.
За даними Спротиву, через масовість таких випадків на ТОТ прибули слідчі з РФ, що свідчить про суперечки над управлінням фінансовими потоками у Москві.
- Крім того, 30 серпня повідомлялося, що російські окупанти привезли у тимчасово захоплений Мелітополь Запорізької області ще один мобільний крематорій. Місцеві жителі скаржаться на жахливий сморід.
- 3 вересня повідомлялося, що у селі Кінські Роздори, що на тимчасово окупованому Запоріжжі, стався вибух у кафе, в якому окупанти відпочивали та зберігали свої боєприпаси.
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