Росіяни крадуть гроші на ТОТ за допомогою фантомних фірм, - Центр нацспротиву

Про це інформує Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни активно використовують будь-які методи для власного збагачення", - йдеться в заяві.

У РФ є велика кількість компаній, які отримують замовлення на проведення робіт та постачання товарів для тимчасово окупованих територій. Проте більшість цих фірм існують лише на паперах й належать родичам чиновників з тих областей, які контролюють українські населені пункти.

Часто товари, зокрема будівельні матеріали, виробляють на захоплених українських підприємствах, але по документах вони нібито вироблені у Росії. У вартість товарів закладають транспортування, зарплату й інше.

За даними Спротиву, через масовість таких випадків на ТОТ прибули слідчі з РФ, що свідчить про суперечки над управлінням фінансовими потоками у Москві.