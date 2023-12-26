Маріуполь посилено контролює петербурзький ОМОН, - Андрющенко

Про це він розповів в етері Еспресо



"Маріуполь знаходиться під посиленим контролем петербурзького ОМОНу. Вони постійно базуються в місті. Також в місті присутні Росгвардія та кадирівці. Базуються вони всі на території заводу Ілліча. Займаються вони контролем міста та супроводом. Зокрема, супроводжують замасковані під цивільні вантажівки, які перевозять боєкомплекти на Бердянський напрямок і навпаки", - розповів Андрющенко.



За словами Андрющенка, окупанти посилили мобілізаційні заходи.



"Також ОМОН та Росгвардія залучені до мобілізаційних заходів на території Маріуполя й стосуються тих кого вони називають мігрантами. Вони шукають в багатоповерхівках та приватних будинках мігрантів, яких потім везуть до військового комісаріату. Після цього, ці мігранти якісь дивно зникають", - додав він.

Увечері 20 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області сталося влучання у місце, де росіяни зберігали БК та техніку. Також є поранені бойовики.

Увечері 24 грудня у тимчасово окупованому Токмаку та Маріуполі пролунали гучні вибухи