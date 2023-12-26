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Маріуполь посилено контролює петербурзький ОМОН, - Андрющенко

26 грудня, 2023 вiвторок
10:19
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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти посилюють патрулювання та мобілізаційні заходи в місті

Про це він розповів в етері Еспресо

"Маріуполь знаходиться під посиленим контролем петербурзького ОМОНу. Вони постійно базуються в місті. Також в місті присутні Росгвардія та кадирівці. Базуються вони всі на території заводу Ілліча. Займаються вони контролем міста та супроводом. Зокрема, супроводжують замасковані під цивільні вантажівки, які перевозять боєкомплекти на Бердянський напрямок і навпаки", - розповів Андрющенко.

За словами Андрющенка, окупанти посилили мобілізаційні заходи.

"Також ОМОН та Росгвардія залучені до мобілізаційних заходів на території Маріуполя й стосуються тих кого вони називають мігрантами. Вони шукають в багатоповерхівках та приватних будинках мігрантів, яких потім везуть до військового комісаріату. Після цього, ці мігранти якісь дивно зникають", - додав він.

  • Увечері 20 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області сталося влучання у місце, де росіяни зберігали БК та техніку. Також є поранені бойовики.
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Україна
Маріуполь
російська армія
окуповані території
окупанти
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