В окупованому Токмаку та Маріуполі ввечері пролунали вибухи

Про це повідомили мер Мелітополя Іван Федоров та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенко, у Маріуполі гучні вибухи було чутно по всьому місту.

Натомість у Токмаку пролунали три потужні вибухи: "Токмак зустрічає Святвечір. Три гучних вибухи чуло все місто. Окупанти знову звітують, що всі ракети "знищено".Тільки не уточнюють чим - технікою чи БК".