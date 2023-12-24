В окупованому Токмаку та Маріуполі ввечері пролунали вибухи
Увечері 24 грудня у тимчасово окупованому Токмаку та Маріуполі пролунали гучні вибухи
Про це повідомили мер Мелітополя Іван Федоров та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами Андрющенко, у Маріуполі гучні вибухи було чутно по всьому місту.
Натомість у Токмаку пролунали три потужні вибухи: "Токмак зустрічає Святвечір. Три гучних вибухи чуло все місто. Окупанти знову звітують, що всі ракети "знищено".Тільки не уточнюють чим - технікою чи БК".
- Увечері 20 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області сталося влучання у місце, де росіяни зберігали БК та техніку. Також є поранені бойовики.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.13
- EUR Купівля 41.01Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе