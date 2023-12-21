У Маріуполі ввечері сталося влучання по базі техніки окупантів, - Андрющенко
Увечері 20 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області сталося влучання у місце, де росіяни зберігали БК та техніку. Також є поранені бойовики
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За попередньою інформацією, приліт стався по території колишнього "Хладокомбінату". Там російські окупанти зберігали бойові комплекти та військову техніку.
Водночас унаслідок цього є мінімум 10 поранених військових, їх вивезли до шпиталю у важкому стані.
- У Маріуполі пізно ввечері 14 грудня пролунало кілька потужних вибухів. За попередніми даними, виникла пожежа в місці розташування російських військ.
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