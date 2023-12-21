Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Маріуполі ввечері сталося влучання по базі техніки окупантів, - Андрющенко

У Маріуполі ввечері сталося влучання по базі техніки окупантів, - Андрющенко

21 грудня, 2023 четвер
09:42
Війна з Росією Маріуполь

Увечері 20 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області сталося влучання у місце, де росіяни зберігали БК та техніку. Також є поранені бойовики

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За попередньою інформацією, приліт стався по території колишнього "Хладокомбінату". Там російські окупанти зберігали бойові комплекти та військову техніку.

Водночас унаслідок цього є мінімум  10 поранених військових, їх вивезли до шпиталю у важкому стані.

  • У Маріуполі пізно ввечері 14 грудня пролунало кілька потужних вибухів. За попередніми даними, виникла пожежа в місці розташування російських військ.
Маріуполь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
19 грудня, 2023 вiвторок
Путін назвав жителів України "російськими людьми": добірка фейків і маніпуляцій за 19 грудня
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
20 грудня, 2023 середа
"Я не тряпка, Валєра!" Як президент перекидає проблеми війни на військових та обіцяє нові шашлики
Сенат США
20 грудня, 2023 середа
Сенатори вважають, що допомогу для України перед різдвяними канікулами не ухвалять
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.57
    Купівля 37.57
    Продаж 38.16
  • EUR
    Купівля 40.91
    Продаж 41.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
21 грудня
11:08
Музей Голодомору
Музей Голодомору створить експертну раду, до якої увійдуть нащадки жертв геноциду
10:55
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп – козир Путіна, для України 2024 може стати роком оборони й розробки дронів. Акценти світових ЗМІ 21 грудня
10:51
Швейцарія
Швейцарія підтримує українську Формулу миру й готова виступити медіатором, – посол
10:49
На фото: Логотип Warner Bros. Discovery
Warner Bros. Discovery та Paramount розглядають можливість злиття, "щоб краще конкурувати з Netflix і Disney+", - ЗМІ
10:44
Оновлено
на фото: тролейбус
У Херсоні відновили рух тролейбусів, які не курсували через обстріл РФ
10:36
ДТП
У Польщі український мікроавтобус потрапив у ДТП: загинув чоловік, є поранені
10:30
На фото: співачка ANKA
Організатори Нацвідбору Євробачення-2024 оголосили імʼя одинадцятого фіналіста
10:22
Світовий банк
Україна отримала від Японії $950 млн на реалізацію двох проєктів Світового банку
10:21
Окупанти
Бояться прильотів: росіяни в окупованому Генічеську пересідають в автівки з українськими номерами, - "Атеш"
10:15
На фото: Леонід Колосовський
Український режисер Колосовський похвалився кліпом для росіянина Діми Білана
10:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 грудня: долар та євро в обмінниках подорожчали
10:12
Ексклюзив
Гроші
Наступного року в Україні планують витратити 100 млрд грн на саджанці, - депутат Київради Ємець
10:05
OPINION
Олексій Петров
Дипломатія — не менш запеклий фронт
10:05
Нікополь
Армія РФ вранці вдарила по Нікополю: загинули дві жінки, є поранений
09:56
Рустем Умєров
Україна планує у 2024 році призвати на військову службу чоловіків, які проживають за кордоном, - Умєров
09:19
Оновлено
соцмережа Х (Твіттер)
У соцмережі Х стався масовий збій: компанія усунула проблему
09:13
штучний інтелект
ШІ не може бути патентним "винахідником", - Верховний суд Великої Британії
09:03
Оновлено
Київщина
Росія атакувала Україну "шахедами": на Київщині працювала ППО, уламки БПЛА впали на будинок на Полтавщині
08:53
Ексклюзив
На фото: система ППО
Росіяни на Херсонщині почали масово використовувати "шахеди" нового зразка, - Хлань
08:50
ЗРК Patriot
Японія планує схвалити перші поставки ракет Patriot до США ще цього року, - Nikkei Asia
08:49
Оновлено
море військовий корабель
Окупанти завели ракетоносії до пунктів базування: у Чорному морі перебувають 4 кораблі
08:38
спалюють прапори ЄС
У Грузії проросійські радикали на знак протесту спалюють прапори ЄС
08:20
Оновлено
знищений російський танк Т-72
Сили оборони за час повномасштабного вторгнення знищили понад 350 тис. окупантів, - Генштаб
08:16
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
США та Венесуела провели обмін ув'язненими: звільнений соратник Мадуро
08:03
OPINION
Сергій Руденко
Про єдність в Україні та боротьбу протилежностей
08:00
Огляд
Рух спротиву
Нічний жах окупанта наяву: що таке українське підпілля
07:44
OPINION
Віталій Портников
Якщо війну і вдасться закінчити, то без участі у цьому РФ. Колонка Віталія Портникова
07:28
Еммануель Макрон
Найближчими місяцями Франція ухвалить важливі рішення: Макрон про допомогу Україні
07:20
мобілізація на росії, чмобіки
У Росії на церемонії прийому громадянства 11 мігрантам вручили повістки
06:56
Греція
Греція стала країною 2023 року за версією Economist
06:55
обстріл, ППО
Вночі ППО знищила 34 "шахеди"
06:45
На фото: військові
Сили оборони провели контратаки довкола Авдіївки, - ISW
06:41
санкції проти Росії
Японський виробник шин Bridgestone продає завод у Росії
06:32
сектор Газа
Бійці ЦАХАЛу закликали негайно евакуювати частину міста Хан-Юніс на півдні Гази
06:25
Швейцарія
Швейцарія виділила понад $13 млн для підтримки України взимку
06:18
Ентоні Блінкен
Якщо ми хочемо вирішити проблеми нашого народу, то ми повинні інвестувати у союзників, - Блінкен про підтримку України
06:10
Молдова
Молдова отримала сучасний радар для системи ППО
05:58
США перекинули у Червоне море понад 3 тис. військових
Данія долучиться до коаліції США із захисту цивільних суден в Червоному морі
05:39
Нідерланди
Для захисту від диверсій: Нідерланди купують кораблі та обладнання
05:33
авіакомпанія, Россия, Росія, РФ, транспорт
Китай заблокував рейси авіакомпанії "Россия" з трьох міст РФ, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV