У Маріуполі ввечері сталося влучання по базі техніки окупантів, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За попередньою інформацією, приліт стався по території колишнього "Хладокомбінату". Там російські окупанти зберігали бойові комплекти та військову техніку.

Водночас унаслідок цього є мінімум 10 поранених військових, їх вивезли до шпиталю у важкому стані.