Росіяни в окупованому Маріуполі знищили усі дитячі відділення лікарень
Російські терористи в тимчасово окупованому Маріуполі знищили понад половину лікарень та усі їхні дитячі відділення
Про це інформує Маріупольська міська рада.
"У лікарнях окупованого Маріуполя немає жодного дитячого відділення. Жителі в окупації скаржаться, що дітей немає де лікувати, а при гострих станах – їх треба везти до Донецька", - йдеться у повідомленні.
У міськраді наголосили, що до російського повномасштабного вторгнення у Маріуполі приділяли значну увагу саме дитячій медицині.
За словами мера Вадима Бойченка, у місті функціонували сучасні дитячі амбулаторії, дитяча консультативно-діагностична поліклініка та дитячий регіональний інфекційний центр. Вони були обладнані сучасним обладнанням.
"Окупанти знищили понад половини лікарень, вивезли вціліле обладнання. А тепер немає, де лікувати дітей. Знищення лікарень є воєнним злочином, адже окупанти свідомо під час блокади знищували будь-яку можливість на порятунок. Зараз продовжують пасивно вбивати людей через медичну кризу у місті та відсутністю надання фахової допомоги", - додав Бойченко.
- Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни перестали видавати інсулін хворим на діабет людям, які не мають паспорта РФ.
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