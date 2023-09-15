Росіяни в окупованому Маріуполі знищили усі дитячі відділення лікарень

Про це інформує Маріупольська міська рада.

"У лікарнях окупованого Маріуполя немає жодного дитячого відділення. Жителі в окупації скаржаться, що дітей немає де лікувати, а при гострих станах – їх треба везти до Донецька", - йдеться у повідомленні.

У міськраді наголосили, що до російського повномасштабного вторгнення у Маріуполі приділяли значну увагу саме дитячій медицині.

За словами мера Вадима Бойченка, у місті функціонували сучасні дитячі амбулаторії, дитяча консультативно-діагностична поліклініка та дитячий регіональний інфекційний центр. Вони були обладнані сучасним обладнанням.

"Окупанти знищили понад половини лікарень, вивезли вціліле обладнання. А тепер немає, де лікувати дітей. Знищення лікарень є воєнним злочином, адже окупанти свідомо під час блокади знищували будь-яку можливість на порятунок. Зараз продовжують пасивно вбивати людей через медичну кризу у місті та відсутністю надання фахової допомоги", - додав Бойченко.