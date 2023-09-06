В окупованому Маріуполі людям, які не мають паспорта РФ, відмовляють у видачі інсуліну
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни перестали видавати інсулін хворим на діабет людям, які не мають паспорта РФ
Про це інформує Маріупольська міська рада.
Там оприлюднили відео, зняте місцевим, хворим на діабет: чоловік звернувся до однієї з маріупольських поліклінік за інсуліном. Проте йому відмовили у видачі ліків через відсутність російського паспорта.
"Медикаменти за бюджетні кошти видаються особам пільгових категорій за наявності паспорта Російської Федерації", - йдеться в оголошені на дверях одного із кабінетів.
"Це політика окупантів, яка направлена на русифікацію міста будь-якою ціною. Тому маріупольців змушують отримувати російські паспорти. При цьому ставлять жорсткі умови. Без паспорта неможливо отримати допомогу, життєво необхідне лікування, працевлаштуватися, вільно пересуватися. Люди мають обирати – або отримувати документ і мати хоч якісь права, або просто помирати", – прокоментував ситуацію мер Маріуполя Вадим Бойченко.
- Тим часом на тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни вимагають, щоб до 1 жовтня працівники бюджетних підприємств отримали паспорт РФ. Їх погрожують звільнити й привезти на їхнє місце працівників з Росії.
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