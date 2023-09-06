В окупованому Маріуполі людям, які не мають паспорта РФ, відмовляють у видачі інсуліну

Про це інформує Маріупольська міська рада.

Там оприлюднили відео, зняте місцевим, хворим на діабет: чоловік звернувся до однієї з маріупольських поліклінік за інсуліном. Проте йому відмовили у видачі ліків через відсутність російського паспорта.

"Медикаменти за бюджетні кошти видаються особам пільгових категорій за наявності паспорта Російської Федерації", - йдеться в оголошені на дверях одного із кабінетів.



"Це політика окупантів, яка направлена на русифікацію міста будь-якою ціною. Тому маріупольців змушують отримувати російські паспорти. При цьому ставлять жорсткі умови. Без паспорта неможливо отримати допомогу, життєво необхідне лікування, працевлаштуватися, вільно пересуватися. Люди мають обирати – або отримувати документ і мати хоч якісь права, або просто помирати", – прокоментував ситуацію мер Маріуполя Вадим Бойченко.