Росіяни поставили ультиматум жителям тимчасово окупованої Донеччини: усе через мобілізацію

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, російські окупанти поставили ультиматум: якщо працівники бюджетних підприємств Донеччини не отримають паспорт РФ до 1 жовтня - їх погрожують звільнити й привезти на їх місце працівників з Росії.

"Такий поспіх пояснюється планами ворога почати нову хвилю масової мобілізації в регіоні. Зауважимо, попри те, що міжнародне право забороняє мобілізовувати мешканців захоплених регіонів на війну проти Батьківщини, росіяни не лише вербують українців, а й використовують їх у перших рядах, адже кремлю вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку ті воюють", - пише Центр.