Росіяни поставили ультиматум жителям тимчасово окупованої Донеччини: усе через мобілізацію
На тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни вимагають, щоб до 1 жовтня працівники бюджетних підприємств отримали паспорт РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією ЦНС, російські окупанти поставили ультиматум: якщо працівники бюджетних підприємств Донеччини не отримають паспорт РФ до 1 жовтня - їх погрожують звільнити й привезти на їх місце працівників з Росії.
"Такий поспіх пояснюється планами ворога почати нову хвилю масової мобілізації в регіоні. Зауважимо, попри те, що міжнародне право забороняє мобілізовувати мешканців захоплених регіонів на війну проти Батьківщини, росіяни не лише вербують українців, а й використовують їх у перших рядах, адже кремлю вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку ті воюють", - пише Центр.
- 31 серпня російські загарбники почали проводити так звані вибори до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів" на тимчасово окупованих територіях України.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що одним з основних завдань РФ, яка проводить псевдовибори на окупованих територіях, є намір забрати жителів до своєї армії.
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