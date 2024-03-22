У Маріуполі партизани спалили техніку окупантів для будівництва фортифікаційних споруд

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріупольский спротив спалив російську будівельну технику, зокрема автокран на 60 тон, який використовувався для демонтажів, будівництва житла для росіян та фортифікаційниих споруд", - проінформував він.

Фото: Петро Андрющенко

22 березня у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зафіксували переміщення військової гусеничної техніки ворога в бік Бердянська та Розівки.

Андрющенко також зазначив, що техніку було залишено на подвір’ї ПТУ №64 на вулиці Таганрогській, 199.