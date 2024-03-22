У Маріуполі партизани спалили техніку окупантів для будівництва фортифікаційних споруд
Партизани в тимчасово окупованому Маріуполі спалили ворожу техніку, яку росіяни використовували для будівництва фортифікаційних споруд
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріупольский спротив спалив російську будівельну технику, зокрема автокран на 60 тон, який використовувався для демонтажів, будівництва житла для росіян та фортифікаційниих споруд", - проінформував він.
Фото: Петро АндрющенкоАндрющенко також зазначив, що техніку було залишено на подвір’ї ПТУ №64 на вулиці Таганрогській, 199.
- 22 березня у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зафіксували переміщення військової гусеничної техніки ворога в бік Бердянська та Розівки.
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