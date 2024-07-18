У Міноборони розповіли, скільки людей звернулися до рекрутингових центрів

Про це в етері телемарафону розповів уповноважений представник МОУ з питань рекрутингу Олексій Бежевець, передає Укрінформ.

За його словами, у різних регіонах центри працюють по-різному і навіть в порівняно однакових містах різні ситуації з ефективністю пропонування вакансій та з заходом людей до лав ЗСУ. Втім, усі, хто звернувся до рекрутингових центрів, отримали допомогу та консультацію, щоб отримати розуміння, "що їм далі робити, як їм далі реалізувати свої наміри й долучитися до ЗСУ".

Бежевець вказав, що Міноборони має перед собою задачу зробити так, щоб центри однаково якісно працювали в усіх містах.

“У нас є міста-лідери, там, де у нас тисячі людей вже звернулися і сотні з них уже у формі, вже служать або проходять навчання у відповідних центрах. У деяких, менших, містах, ефективність і кількість звернень менша. Відповідно, недарма ми запускаємо різні комунікаційні кампанії, зокрема - доводимо інформацію через ЗМІ, підключаємо органи місцевого самоврядування до цієї діяльності, щоб максимально доносити до всіх людей, в усіх містах, там, де є центри, що така можливість є”, - розповів представник Міноборони.

Він наголосив, що перед Міноборони є задача відкрити центри в кожному облцентрі. Бежевець вказав, що, наприклад, на Полтавщині та Дніпропетровщині центри рекрутингу є й у райцентрах.

"До нас навіть звертаються безпосередньо громади райцентрів, кажуть, що вони теж хочуть, запрошують приїжджати до них і обіцяють забезпечити всю підтримку. Ми всі ці процеси запускаємо, організовуємо. Ми керуємося (такими факторами — ред.), як, по-перше, щоб у кожному регіоні (були ці центри — ред.), по-друге, дивимося, де реально є потік людей, з огляду на всі міграційні процеси, щоб забезпечити людям максимально близько до них цю можливість прийти, поспілкуватися, щоб це було максимально зручно для всіх", - сказав представник Міноборони.

Він розповів, що у процесі рекрутингу є два виклики. Один з них - якісне забезпечення роботи рекрутерів. Вони - цивільні люди, втім, їх навчають як спілкуватися з людьми, як їм допомагати, як працювати з базою. Другий виклик - злагоджена робота усієї системи. За словами Бежевеця, Міноборони має на меті повністю уникати випадків з непорозуміннями, які трапляються з менш ніж одним відсотком кандидатів: коли трапляються якісь непорозуміння і десь людина себе, зрештою, не знаходить там, куди вона йшла.

Наразі система адаптується та вдосконалюється: Генштаб змінює та покращує алгоритми, а Міноборони контролює кожного кандидата до того часу, поки він не потрапить до обраної частини.