До кінця року в Україні планують відкрити 40 рекрутингових центрів
Міністерство оборони України до кінця 2024 року планує відкрити 40 рекрутингових центрів
Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
"Рекрутингові центри, які відкриваються по всій Україні - їх вже 25, а плануємо до кінця року відкрити 40 - це все про те, щоб мотивувати людей працювати у війську, в Силах оборони, за своїм фахом", - повідомив він.
За його словами, у рекрутингових центрах можна дізнатися, у яких підрозділах і які є вакансії.
"Фахівець центру надасть особі рекомендаційний лист, із яким вона йде в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Потім проходить навчання, проходить військово-лікарську комісію, і вже знає, куди потрапить. Потім людина підпише контракт в підрозділі й служить саме там, де вона хоче. Є директива Генштабу, яка зараз впорядковує цей процес, щоб рекомендаційний лист працював і людина потрапила саме туди, куди вона обрала", - пояснив речник.
Лазуткін запевнив, що повісток у рекрутингових центрах не роздаватимуть.
- У період з 11 по 14 червня у межах рекрутингової кампанії "Будь собою" Сили оборони отримали понад 2,4 тисячі резюме від охочих служити в українській армії.
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