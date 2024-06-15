За 3 дні рекрутингової кампанії "Будь собою" Сили оборони отримали 2,4 тис. резюме. Які вакансії найпопулярніші

Про це інформує Міністерство оборони України.

Вказано, що за три дні через портал army.gov.ua у партнерстві з Lobby X Сили оборони отримали 2 420 резюме від охочих долучитися до армії.

"За напрямками, найбільше резюме отримали вакансії в БПЛА (232 відгуки на 115 вакансій) та розвідці (208 відгуків на 54 вакансії)", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, за цей час на порталі з'явилися 115 нових вакансій. Також було створено 4 нові підрозділи.