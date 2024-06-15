За 3 дні рекрутингової кампанії "Будь собою" Сили оборони отримали 2,4 тис. резюме. Які вакансії найпопулярніші
У період з 11 по 14 червня у межах рекрутингової кампанії "Будь собою" Сили оборони отримали понад 2,4 тисячі резюме від охочих служити в українській армії
Про це інформує Міністерство оборони України.
Вказано, що за три дні через портал army.gov.ua у партнерстві з Lobby X Сили оборони отримали 2 420 резюме від охочих долучитися до армії.
"За напрямками, найбільше резюме отримали вакансії в БПЛА (232 відгуки на 115 вакансій) та розвідці (208 відгуків на 54 вакансії)", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим, за цей час на порталі з'явилися 115 нових вакансій. Також було створено 4 нові підрозділи.
- 11 червня Міністерство оборони України запустило сайт "Будь собою", на якому можна самостійно обрати професію для служби в армії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе