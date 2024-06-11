Міноборони запустило сайт, на якому можна вибрати посаду для служби в армії

Про це повідомляє Міноборони України.

На сайті можна самостійно обрати підрозділ та посаду для служби. Також на новій платформі є інформація про центри рекрутингу.

"Тепер у вас є можливість самостійно обрати посаду для служби в армії. Забудьте про страхи та сумніви – настав час обрати свій шлях! Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua і станьте частиною сильної та сучасної армії України!" - йдеться у повідомленні Міноборони.