Міноборони запустило сайт, на якому можна вибрати посаду для служби в армії
Міністерство оборони України запустило сайт "Будь собою", на якому можна самостійно обрати професію для служби в армії
Про це повідомляє Міноборони України.
На сайті можна самостійно обрати підрозділ та посаду для служби. Також на новій платформі є інформація про центри рекрутингу.
"Тепер у вас є можливість самостійно обрати посаду для служби в армії. Забудьте про страхи та сумніви – настав час обрати свій шлях! Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua і станьте частиною сильної та сучасної армії України!" - йдеться у повідомленні Міноборони.
- 8 червня стало відомо, що у Міністерстві оборони України мають намір впровадити можливість отримання електронного направлення на проходження військово-лікарської комісії тим, хто має статус "обмежено придатний", що був нещодавно скасований.
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