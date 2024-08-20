У Мирнограді на Донеччині поліція розшукуватиме батьків, які ховають від евакуації своїх дітей

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк в етері Радіо Свобода.

"Є в нас випадки, коли батьки ховають дітей. Сьогодні в нас нарада з поліцією буде - як ми будемо працювати з такими людьми, як ми будемо розшукувати таких батьків, які ховають дітей і кажуть неправдиву інформацію, що діти давно виїхали", - сказав Третяк.

За його словами, правоохоронці планують проводити подомовий обхід, особливо у тих районах міста, які зазнають щоденних ударів.

Юрій Третяк також закликав людей евакуюватися якомога швидше з Мирнограда і Мирноградської громади, бо далі ситуація буде лише погіршуватися.

Наразі лінія фронту розташована менш ніж за п’ять кілометрів від Мирнограда. За даними місцевої влади, у місті залишається приблизно 16 тисяч людей.

"Сподіваюся, що до кінця тижня вже буде менш як десять тисяч. Але я не можу казати про це впевнено. Ми ж не можемо силоміць вивозити людей", - каже керівник МВА.