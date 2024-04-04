У Молдові знову виявили уламки "шахеда" поблизу кордону з Україною
У Молдові поблизу українського кордону 4 квітня виявили уламки знищеного дрона з написом "Герань-2" на крилі
Про це повідомляє прикордонна поліція Молдови.
Зазначено, що уламки знайшли за 500 метрів від молдовсько-українського кордону поблизу села Етулія Вулкашенського району.
"Обмежено доступ до ділянки, де знайшли уламки дрона. Наразі залишки дрона аналізують фахівці", – вказано у повідомленні.
- 11 лютого після нічної атаки РФ по Україні в районі молдавсько-українського кордону виявили уламки безпілотника типу Shahed, у бойовій частині якого було 50 кг вибухівки. Фахівці вибухотехнічного відділу МВС зібрали всі уламки "шахеда" та знешкодили їх.
- 17 лютого за два кілометри від молдавсько-українського кордону знову виявили уламки безпілотника.
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