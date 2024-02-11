У прикордонному районі Молдови знайшли уламки "шахеда"
У неділю, 11 лютого, після нічної атаки РФ по Україні в районі молдавсько-українського кордону виявили уламки безпілотника типу Shahed
Про це пише Newsmaker.
Зазначається, що уламки збитого "шахеда" знайшли неподалік села Етулія Вулканештського району у Молдові. Прикордонники заявили, що місце, де знайшли уламки безпілотника, оточили.
"Є підозра, що знайдені уламки - один із безпілотників, збитих українською зенітною установкою", - зазначили в прикордонній поліції Молдови.
Натомість прикордонники додали, що загрози для місцевих жителів немає.
- 27 вересня 2023 року в Молдові в озері біля села Фарладан Каушанського району місцеві жителі виявили уламки ракети.
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