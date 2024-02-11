У прикордонному районі Молдови знайшли уламки "шахеда"

Про це пише Newsmaker.

Зазначається, що уламки збитого "шахеда" знайшли неподалік села Етулія Вулканештського району у Молдові. Прикордонники заявили, що місце, де знайшли уламки безпілотника, оточили.

"Є підозра, що знайдені уламки - один із безпілотників, збитих українською зенітною установкою", - зазначили в прикордонній поліції Молдови.

Натомість прикордонники додали, що загрози для місцевих жителів немає.