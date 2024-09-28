У Московській області вбито керівника центру БПЛА міноборони РФ Коломєйцева, - ГУР

Про це повідомляє ГУР.

27 вересня у місті Коломна Московської області РФ знищено полковника російської окупаційної армії Коломєйцева Олексія Володимировича.

51-річний Коломєйцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації міністерства оборони РФ, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема, "шахедів", а також персоналу з обслуги БПЛА.

У розвідці наголошують, що окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення Росії та здійснення воєнних злочинів проти України.

Раніше про це повідомили "РБК-Україна та "Бабель" із посиланням на власні джерела в ГУР. За їніми даними, ліквідація Коломєйцева стала результатом спецоперації місцевого руху спротиву кремлівському режиму в координації з ГУР МО України.

Фото: ГУР