У Московській області вбито керівника центру БПЛА міноборони РФ Коломєйцева, - ГУР
У місті Коломна Московської області ліквідували керівника 924-го державного центру безпілотної авіації МО РФ полковника Олексія Коломєйцева
Про це повідомляє ГУР.
27 вересня у місті Коломна Московської області РФ знищено полковника російської окупаційної армії Коломєйцева Олексія Володимировича.
51-річний Коломєйцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації міністерства оборони РФ, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема, "шахедів", а також персоналу з обслуги БПЛА.
У розвідці наголошують, що окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення Росії та здійснення воєнних злочинів проти України.
Раніше про це повідомили "РБК-Україна та "Бабель" із посиланням на власні джерела в ГУР. За їніми даними, ліквідація Коломєйцева стала результатом спецоперації місцевого руху спротиву кремлівському режиму в координації з ГУР МО України.
Фото: ГУР
- Уранці суботи, 28 вересня, російські війська двічі вдарили по медичному закладу в Сумах. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 9 людей і зазнали поранень ще 12, серед них поліціянти.
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