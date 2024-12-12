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Головна Війна з Росією У Москві ліквідували заступника генконструктора "Марсу" Шатського, який модернізував ракети

У Москві ліквідували заступника генконструктора "Марсу" Шатського, який модернізував ракети

Катерина Єсікова
12 грудня, 2024 четвер
12:35
Війна з Росією Михайло Шатський

У Москві ліквідували заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро "Марс" Михайла Шатського

Зміст

Про це повідомляють Суспільне, РБК-Україна та Бабель із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Шатський займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 та впроваджував нові безпілотники в конструкторському бюро "Марс".

Крім цього, чоловік також займався розробкою та прогнозуванням надійності бортових систем управління космічних апаратів на основі теорії нейронних мереж, а також низкою інших питань, пов'язаних із космічними апаратами.

Спершу про смерть Шатського написав російський журналіст Олександр Невзоров. За його словами, за операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

  • У тимчасово окупованому Донецьку 9 грудня вибухнула автівка. Унаслідок цього міг загинути колишній начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков.

 

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
окупанти
ГУР
Москва
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