У Москві ліквідували заступника генконструктора "Марсу" Шатського, який модернізував ракети

Про це повідомляють Суспільне, РБК-Україна та Бабель із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Шатський займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 та впроваджував нові безпілотники в конструкторському бюро "Марс".

Крім цього, чоловік також займався розробкою та прогнозуванням надійності бортових систем управління космічних апаратів на основі теорії нейронних мереж, а також низкою інших питань, пов'язаних із космічними апаратами.

Спершу про смерть Шатського написав російський журналіст Олександр Невзоров. За його словами, за операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.