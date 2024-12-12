У Москві ліквідували заступника генконструктора "Марсу" Шатського, який модернізував ракети
У Москві ліквідували заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро "Марс" Михайла Шатського
Про це повідомляють Суспільне, РБК-Україна та Бабель із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що Шатський займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 та впроваджував нові безпілотники в конструкторському бюро "Марс".
Крім цього, чоловік також займався розробкою та прогнозуванням надійності бортових систем управління космічних апаратів на основі теорії нейронних мереж, а також низкою інших питань, пов'язаних із космічними апаратами.
Спершу про смерть Шатського написав російський журналіст Олександр Невзоров. За його словами, за операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.
- У тимчасово окупованому Донецьку 9 грудня вибухнула автівка. Унаслідок цього міг загинути колишній начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков.
- Актуальне
- Важливе