В окупованому Донецьку підірвали автівку: нібито двоє постраждалих

Про це повідомляють РІА Новини та ТАСС.

Зазначається, що внаслідок вибуху щонайменше дві людини отримали серйозні поранення. Як пишуть ЗМІ, вибух стався зі сторони водія.

Натомість окупанти не повідомляють кому належить автівка.