В окупованому Донецьку підірвали автівку: нібито двоє постраждалих
У тимчасово окупованому Донецьку 9 грудня вибухнула автівка. Унаслідок цього нібито постраждали дві людини
Про це повідомляють РІА Новини та ТАСС.
Зазначається, що внаслідок вибуху щонайменше дві людини отримали серйозні поранення. Як пишуть ЗМІ, вибух стався зі сторони водія.
Натомість окупанти не повідомляють кому належить автівка.
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