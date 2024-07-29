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Убивство полонених українців у Оленівці: екскерівникам колонії оголосили підозри

Дар'я Куркіна
29 липня, 2024 понедiлок
12:31
Війна з Росією Оленівка

Служба безпеки України повідомила про підозру причетним до масового вбивства українських полонених в Оленівці Донецької області в липні 2022 року - ексочільнику Волноваської колонії "ДНР" Сергію Євсюкову та його колишньому першому заступнику Дмитру Нейолову

Зміст

Про це повідомила СБУ.

У матеріалі йдеться, що фігуранти обіймали свої посади, коли в ніч на 29 липня 2022 року росіяни вчинили теракт - влаштували вибухи в бараку виправної колонії в Оленівці на Донеччині.

"Обидва фігуранти усвідомлювали наслідки вибухів та кількість постраждалих, але умисно зволікали з евакуацією поранених до медустанов", - підкреслюють у Службі безпеки.

Зазначено, що Євсюкова та Нейолова ворог "замінив на посадах" у листопаді 2022 року, і наразі вони переховуються на тимчасово окупованих територіях Донеччини.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Євсюкову та Нейолову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України", - резюмують у СБУ.

Унаслідок російського теракту в Оленівці загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, які перебували в колонії. Водночас 9 із них загинули через ненадання невідкладної медичної допомоги. Майже 150 українських захисників отримали поранення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Про теракт в Оленівці

Збройні сили РФ у ніч на 29 липня 2022 року здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися українські полонені.

Тоді від вибуху зруйнувало приміщення, в якому перебували полонені українці: 53 людини загинули та понад 130 зазнали поранення. 

У здійсненні теракту Росія звинуватила Україну: нібито удар здійснили реактивною системою залпового вогню Himars, яку Київ отримав від США. Загарбники навіть продемонстрували уламки, за їхніми словами, боєприпасу, нібито знайдені на місці події. Міноборони РФ запросило експертів, фахівців з ООН і Червоного Хреста в колонію в Оленівці. Однак доступ представникам міжнародних організацій до місця трагедії не надали

11 жовтня 2022 року Україна змогла повернути тіла 62 військових, серед них – загиблі під час масової страти в Оленівці. Однак точну кількість жертв цього злочину та список загиблих можна буде визначити лише після ідентифікації.

25 липня Верховний комісар ООН із прав людини Волкер Тюрк спростував твердження Росії про те, що Оленівську в’язницю нібито обстріляли з ракетних систем HIMARS, та засудив відсутність відповідальності за вбивства українських військовополонених.

Теги:
Кримінал
Україна
Росія
теракт
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Оленівка
Азовсталь
воєнні злочини Росії
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