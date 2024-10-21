У Москві заочно засудили співзасновника "1+1" Роднянського до 8,5 року ув'язнення: він відреагував

Про це повідомляє російська "Медіазона".

Зазначається, що Роднянського визнали винним у справі про поширення військових "фейків" з мотивів політичної ненависті. Вирок передбачає також заборону протягом 4 років публікувати дописи в інтернеті.

Водночас держобвинувачення вимагало для Роднянського 9,5 року колонії.

Приводом для кримінальної справи проти продюсера стали публікації в Instagram від 11 березня 2022 року про російську атаку по пологовому будинку в Маріуполі, від 16 березня 2022 року про вбивства російськими військовими мирних жителів в Україні, а також пост про атаки армії РФ по цивільних цілях у Києві, Дніпрі, який Роднянський написав 10 жовтня 2023 року та продублював у своєму Telegram-каналі.

Пізніше Роднянський відреагував на вирок російського суду і заявив, що категорично не погоджується з ним. У дописі на своїй сторінці в Instagram він написав, що не визнає законність суду над собою, як і законність існування абсолютно абсурдної статті "за військові фейки".

"Лише кілька років тому, напередодні вторгнення російської армії в Україну, я жив і працював у Москві. Мої фільми вигравали призи в Каннах, двічі номінували на Оскар від Росії, а спродюсований мною "Левіафан" виграв Золотий глобус. Часи радикально змінилися і сьогодні мене засуджують за мої антивоєнні пости в інстаграм. Іронія долі полягає в тому, що термін я отримав "кінематографічний". Саме так – "8 з половиною" - називається один із моїх улюблених фільмів, шедевр Федеріко Фелліні", - написав продюсер.

Роднянський додав, що пости про війну у соцмережі пише майже щодня з 24 лютого 2022 року і продовжує це роботи попри вирок московського суду.

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"Жодний Басманний суд не зможе завадити мені голосно говорити та робити те, що я робив все життя – знімати фільми", - наголосив кінопродюсер.

Довідка. Продюсер з України Олександр Роднянський був однією з найвпливовіших фігур у російському кіно за останні десятиліття. Також він відомий як співзасновник українського телеканалу "1+1" і колишній гендиректор російської "СТС Медіа". Він покинув РФ після початку російського вторгнення в Україну і відкрито виступав проти війни. У жовтні 2022 року міністерство юстиції Росії оголосило Роднянського "іноземним агентом".