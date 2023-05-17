У РФ заочно заарештували російсько-українського продюсера Роднянського через "фейки" про армію
Басманний районний суд Москви заочно заарештував продюсера Олександра Роднянського у справах про поширення "фейків" про російську армію
Про це пише Медіазона.
Відомо, що також заочно заарештували російського режисера Івана Вирипаєва.
Судове засідання з обрання запобіжного заходу для продюсера і режисера відбулося 27 квітня. Арешт Роднянського був оскаржений наступного дня, а рішення у справі Вирипаєва набуло чинності 3 травня.
При цьому Басманний суд опублікував картки справ тільки 17 травня.
Раніше не повідомлялося про порушення кримінальної справи проти Роднянського та Вирипаєва.
"Мене й одного з найкращих російських драматургів та режисерів заарештували за те, що ми говорили правду про війну. Називали все своїми словами. А не брехливими бюрократичними конструкціями. Війну - війною. Воєнні злочини - воєнними злочинами. Агресію Росії - агресією Росії. Жодних СВО, "напади НАТО", "порятунку росіян", - прокоментував Роднянський.
Довідка: Продюсер з України Олександр Роднянський був однією з найвпливовіших фігур у російському кіно за останні десятиліття. Також він відомий як засновник українського телеканалу "1+1" і колишній гендиректор російської "СТС Медіа". Він покинув Росію після початку російського вторгнення в Україну і відкрито виступав проти війни. У жовтні 2022 року міністерство юстиції Росії оголосило Роднянського "іноземним агентом".
Іван Вирипаєв - російський драматург, режисер і актор. Уже кілька років живе і працює у Варшаві. Донедавна він був одним з найпопулярніших театральних авторів у Росії. Зараз він також активно виступає проти російського вторгнення в Україну.
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