Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією У нас недостатньо мобілізації суспільства, для перемоги у цій війні має бути залучений кожний, - офіцер ЗСУ Матяш
Ексклюзив

У нас недостатньо мобілізації суспільства, для перемоги у цій війні має бути залучений кожний, - офіцер ЗСУ Матяш

Віталій Бесараб
24 серпня, 2025 неділя
11:05
Війна з Росією

Сьогодні в Україні існує недостатній рівень мобілізації суспільства, коли для опору навалі ворога повинен бути залучений кожен українець

Зміст

Таку думку в інтерв'ю на Еспресо висловив офіцер ЗСУ Олександр Матяш.

"Ми зараз аж ніяк не відповідаємо тим викликам, які ставить перед ворог. Тут я б провів паралель. У 1938 році Чемберлен підписав питання з Гітлером щодо Судетської області, анексії певної частини Чехословаччини й сказав, що привіз мир на довгий термін. А після цього почалася велика війна. Я думаю, що ми є десь там", - вважає Матяш.

Офіцер ЗСУ наголосив, що сьогодні в українського суспільства немає розуміння того, що для перемоги має бути залучений кожний громадянин. За його словами, особливо це спостерігається у великих містах.

"У нас недостатньо мобілізації суспільства і розуміння у суспільства того, що до перемоги в цій війні має бути залучений кожний. На жаль, я цього тут не бачу. Я вважаю, що наше суспільство досі інфантильне, тому що коли ти приїжджаєш в Київ або в інші великі міста, які не перебувають під щоденними ударами, як, наприклад, Харків, то я не бачу розуміння того, що ми у війні, серед звичайних, пересічних громадян на вулиці", - підсумував він.
 

Теги:
Україна
Суспільство
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
Читайте також:
Автор Ірена Моляр
23 серпня, 2025 субота
В арсеналі Росії є лише одна система ППО, яка може збивати балістику, - аналітик Бєлєсков
Китай
Автор Марія Науменко
23 серпня, 2025 субота
Китай готовий відправити миротворців в Україну, але є умова, - Welt
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
Автор Анатолій Буряк
23 серпня, 2025 субота
"Процедура дуже чітка": що після Дня Незалежності чекає на УПЦ МП, яка відмовилася розірвати зв'язок із РПЦ
Київ
+18.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.72
    Продаж 48.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
24 серпня
12:04
День Незалежності України
Світові лідери привітали народ України з Днем Незалежності
12:01
OPINION
Поки в Україні не грають за правилами, ми будемо бідні
11:33
Україна отримає €2 млн від Латвії на закупівлю зброї в межах PURL: Шмигаль зустрівся зі своїм латвійським колегою Спрудсом
11:24
Ексклюзив
безпілотник, дрон
Сьогодні ми тримаємо лінію фронту саме завдяки різним типам безпілотних платформ, - аналітик Бєлєсков
11:19
ЗРК Patriot
Норвегія спрямує близько $700 млн на посилення української ППО системами Patriot
11:06
Оновлено
Росія атакувала Україні ударними дронами в ніч на 24 серпня: на Дніпровщині загинула жінка, в Херсоні поранено чоловіка
10:39
Будівлю Євроради підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди Дня Незалежності України
10:18
"Україна ще не перемогла, але вже точно не програє": Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
10:01
OPINION
Що робити з російськими реактивними дронами
09:37
ЗСУ, ППО
За ніч ППО знешкодила 48 із 72 ворожих безпілотників
09:24
Марк Карні
До Києва прибув прем'єр-міністр Канади Марк Карні
09:15
Партнерський матеріал
Львівський пивоварний завод
Як данський бізнес підтримує Україну. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
09:11
Пентагон
WSJ: Пентагон місяцями блокував удари України по цілях у РФ далекобійною зброєю
09:00
Інтерв’ю
Ми поки не виграємо цю війну, але доволі успішно стримуємо навалу, - офіцер ЗСУ Матяш
08:58
сша допомога Україні
Адміністрація Трампа схвалила продаж Україні понад 3 тис. авіаційних ракет ERAM, - WSJ
08:35
ЗСУ
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 179 боїв: найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках
08:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Польща могла б оголосити частину повітряного простору України критичним для себе і збивати засоби РФ, - Портников
08:02
OPINION
А як щодо Нобеля з літератури?
07:27
День Незалежності України
День Незалежності України: історія, значення та цінності
07:25
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 40 артсистем та 910 військових
00:44
Оновлено
Один із двох затриманих у Харкові громадян Грузії, що вчинили розбійний напад на мати військового
"Де золото і долари?" На Харківщині розбійники з Грузії вдерлися до 89-річної матері воїна, організатор злочину - українець
00:05
Посольство США в Анкарі (Туреччина)
Турецький архітектор намагається довести, що США незаконно продали ділянку землі під посольство в Анкарі. Його підтримав Верховний апеляційний суд, - ЗМІ
2025, субота
23 серпня
23:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Найкращий варіант для Путіна: продовжувати війну, поки вистачить економічних і демографічних ресурсів, - Портников
23:11
скеровано до суду
Жителька Канева погодилася з пропозицією ФСБ підпалити ГЕС на Черкащині: що було далі
22:58
Євреї-хасиди, Умань
ЦАХАЛ готується не випускати з Ізраїлю до Умані вірян-"ухилянтів", - ЗМІ
22:54
З днем Харкова!
День міста у Харкові: на Сумській увімкнули Зоряне небо, молодь співала гімн України та скандувала "ЗСУ!" й "Путін - ху*ло!"
22:31
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп шукає шляхів, щоб затриматися при владі пожиттєво, - Портников
22:19
Оновлено
У Харкові зіткнулися автомобіль, тролейбус та автобус: девʼять людей постраждали, водія авто затримали в нетверезому стані
21:56
ЗСУ
Українські бійці зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай на межі Дніпровщини та Донеччини
21:29
Північний потік 2
Затриманий в Італії за нібито підрив "Північних потоків" українець Кузнєцов керував групою диверсантів, якими було закладено 60-90 кг вибухівки, - німецькі медіа
21:27
DeepState про Серебрянське лісництво: є випадки, коли українські позиції наявні лише на папері, а потім противник раптово опиняється в тилу
20:42
Наріман Джелялов
Туреччина готова долучитися до розмінування Чорного моря та розглядає відправку військ в Україну, - посол Джелял
20:33
Ексклюзив
В арсеналі Росії є лише одна система ППО, яка може збивати балістику, - аналітик Бєлєсков
20:14
Нацизм = комунізм
Цей день в історії: Сталін з Гітлером уклали пакт Молотова-Ріббентропа, яким поділили сфери впливу в Європі
20:08
Ексклюзив
сектор Гази
У голоді в Газі вина ХАМАСу, така ж, як і ЦАХАЛу, - сходознавець Якубович
20:01
OPINION
Українізація не може бути ні лагідною, ні не лагідною
19:52
Ексклюзив
Московський Кремль
Фундаментальний консенсус серед еліт РФ порушено, - соціолог Шульга
18:43
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський підписав два санкційні укази: синхронізація з Канадою та обмеження для 28 спонсорів окупації
18:25
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
"Процедура дуже чітка": що після Дня Незалежності чекає на УПЦ МП, яка відмовилася розірвати зв'язок із РПЦ
18:06
Партнерський матеріал
Крамниця мережі JYSK
Благодійні ініціативи JYSK: як скандинавський бізнес допомагає українським військовим і цивільним. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV