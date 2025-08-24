У нас недостатньо мобілізації суспільства, для перемоги у цій війні має бути залучений кожний, - офіцер ЗСУ Матяш

Таку думку в інтерв'ю на Еспресо висловив офіцер ЗСУ Олександр Матяш.

"Ми зараз аж ніяк не відповідаємо тим викликам, які ставить перед ворог. Тут я б провів паралель. У 1938 році Чемберлен підписав питання з Гітлером щодо Судетської області, анексії певної частини Чехословаччини й сказав, що привіз мир на довгий термін. А після цього почалася велика війна. Я думаю, що ми є десь там", - вважає Матяш.

Офіцер ЗСУ наголосив, що сьогодні в українського суспільства немає розуміння того, що для перемоги має бути залучений кожний громадянин. За його словами, особливо це спостерігається у великих містах.

"У нас недостатньо мобілізації суспільства і розуміння у суспільства того, що до перемоги в цій війні має бути залучений кожний. На жаль, я цього тут не бачу. Я вважаю, що наше суспільство досі інфантильне, тому що коли ти приїжджаєш в Київ або в інші великі міста, які не перебувають під щоденними ударами, як, наприклад, Харків, то я не бачу розуміння того, що ми у війні, серед звичайних, пересічних громадян на вулиці", - підсумував він.

