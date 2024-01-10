У Невському Луганської області за два тижні росіяни знищили щонайменше 12 будинків, - ОВА
Російські окупанти у селі Невське, що в Луганській області, за два тижні знищили щонайменше 12 будинків: вони не підлягають відновленню
Про це інформує Луганська ОВА.
"Противник поступово знищує Невське. Руйнації зазнали ще два домоволодіння. За останні два тижні вже щонайменше дванадцять будинків не підлягають відновленню після ворожого обстрілу. Деякі пошкодження знаходимо не одразу – до окремих куточків села, де вже давно не залишилося населення, можна дістатися лише при повній тиші з боку ворога, що трапляється вкрай рідко", - зазначив очільник ОВА Артем Лисогор.
Він також нагадав, що росіяни встановили у Лисичанську таксофони, з яких місцеві можуть зателефонувати до швидких. Проте, їх періодично відключають.
"Тому замало дістатися до апарату за кілька кілометрів від будинку. Важче завдання – додзвонитися до лікарів. Цифровізація по-російськи не діє", - вказав він.
В ОВА також повідомили, що напередодні виборів у так званій ЛНР окупанти переконують людей голосувати вдома. Водночас вони почали облаштувати виборчі дільниці для осіб з інвалідністю, до яких мали б приїжджати поадресно, задля списання бюджетних коштів.
- Раніше російські загарбники з авіації вдарили по вцілілих багатоповерхівках тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Через наявність свідків і велику кількість постраждалих окупантам не вдалося приховати подію.
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