У ніч на 13 жовтня армія РФ випустила по Україні 2 "іскандери", 2 ракети Х-59 і 68 БПЛА: що збила українська ППО

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 13 жовтня ворог задав удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської області РФ та ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської області, а також 68 ударними БПЛА, які були випущені з районів Курська і Орла.

До відбиття нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БПЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

Зазначається, що 36 російських безпілотників було локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Один БПЛА станом на 8:51 залишається в повітрі - бойова робота триває, зазначили ПС.