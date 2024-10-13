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Головна Війна з Росією У ніч на 13 жовтня армія РФ випустила по Україні 2 "іскандери", 2 ракети Х-59 і 68 БПЛА: що збила українська ППО

У ніч на 13 жовтня армія РФ випустила по Україні 2 "іскандери", 2 ракети Х-59 і 68 БПЛА: що збила українська ППО

Ксенія Золотова
13 жовтня, 2024 неділя
09:38
Війна з Росією шахеди, ППО, ЗСУ

Сили оборони України у ніч на 13 жовтня збили 31 з 69 ворожих безпілотників, які російська армія випустила по Україні разом з 2 ракетами Іскандер-М і двома ракетами Х-59

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 13 жовтня ворог задав удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської області РФ та ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської області, а також 68 ударними БПЛА, які були випущені з районів Курська і Орла.

До відбиття нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БПЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

Зазначається, що 36 російських безпілотників було локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Один БПЛА станом на 8:51 залишається в повітрі - бойова робота триває, зазначили ПС.

  • У ніч на суботу, 12 жовтня, російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники і ракети. Оборонцям неба вдалося знищити 24 ворожих дрони.
Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
ракетний удар
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