Нічна атака РФ на Україну: сили ППО збили 24 з 28 ворожих дронів
У ніч на суботу, 12 жовтня, російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники і ракети. Оборонцям неба вдалося знищити 24 ворожих дрони
Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що цієї ночі війська РФ випустили для атаки по Україні ракети невстановленого типу з Білгородської області, а також 28 ударних БПЛА з Курська та Приморсько-Ахтарська.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою військові збили 24 ворожих БПЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях.
Крім того, внаслідок активної протидії РЕБ два ворожі безпілотники локаційно втрачено.
- Також цієї ж ночі жителі тимчасово окупованого міста Ровеньки на Луганщині повідомили про звуки вибухів. Українські військові завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів, там сталася пожежа.
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