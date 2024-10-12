Нічна атака РФ на Україну: сили ППО збили 24 з 28 ворожих дронів

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.



Зазначається, що цієї ночі війська РФ випустили для атаки по Україні ракети невстановленого типу з Білгородської області, а також 28 ударних БПЛА з Курська та Приморсько-Ахтарська.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою військові збили 24 ворожих БПЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях.

Крім того, внаслідок активної протидії РЕБ два ворожі безпілотники локаційно втрачено.