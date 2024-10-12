В окупованих Ровеньках на Луганщині вночі лунали вибухи: у мережі повідомляють про пожежу на нафтобазі
Уночі суботи, 12 жовтня, жителі тимчасово окупованого міста Ровеньки Луганської області повідомили про звуки вибухів. На нафтобазі сталася пожежа, ймовірно, через атаку дронів
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Зокрема, у соцмережах місцеві публікують кадри із загорянням на нафтобазі і заявляють про атаку безпілотників.
Зазначимо, що окуповані з 2014 року Ровеньки на Луганщині розташовані приблизно за 115 км від лінії фронту, а відстань до російсько-українського кордону становить близько 25 км.
Наразі офіційних коментарів від українських військових та представників окупаційної "влади" немає.
- 10 травня у Ровеньках вже ставалася пожежа на місцевій нафтобазі. Повідомлялося, що внаслідок загоряння сталися значні руйнування, а запасів пального в окупантів не залишилося.
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