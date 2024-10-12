В окупованих Ровеньках на Луганщині вночі лунали вибухи: у мережі повідомляють про пожежу на нафтобазі

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зокрема, у соцмережах місцеві публікують кадри із загорянням на нафтобазі і заявляють про атаку безпілотників.

Зазначимо, що окуповані з 2014 року Ровеньки на Луганщині розташовані приблизно за 115 км від лінії фронту, а відстань до російсько-українського кордону становить близько 25 км.

Наразі офіційних коментарів від українських військових та представників окупаційної "влади" немає.