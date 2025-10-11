У Нікополі росіяни вбили FPV-дроном 23-річну дівчину
У суботу, 11 жовтня, російська окупаційна армія атакували Нікополь Дніпропетровської області безпілотниками. Унаслідок ворожого удару загинула 23-річна дівчина, також поранення отримав 62-річний чоловік
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Нікополі загинула 23-річна жінка. Трагедія сталася через ворожий удар FPV-дроном. Щирі співчуття рідним і близьким", - заявив він.
Крім того, в результаті іншої атаки безпілотниками отримав поранення 62-річний чоловік. Наразі він перебуває на амбулаторному лікуванні.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджено магазин, п'ятиповерховий житловий будинок та інфраструктура.
- У пʼятницю ввечері, 10 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Чернігівщині дрон атакував бригаду Чернігівобленерго, дві людини загинули, троє поранені. У Херсоні ворог поцілив по автівці швидкої допомоги, постраждав водій. На Одещині пошкоджено енергетичну інфраструктуру, є поранений.
