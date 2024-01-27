У Нью-Йорку на Донеччині з-під зруйнованого росіянами будинку дістали тіла 5 людей
На Донеччині у смт Нью-Йорк рятувальники завершили розбір завалів триповерхового будинку, на який росіяни скинули дві керовані авіабомби. Було знайдено рештки тіл усіх 5 загиблих
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Facebook.
Філашкін нагадав, що 15 січня Росія скинула дві керовані авіабомби на триповерхівку у Нью-Йорку, внаслідок чого трьох людей було поранено, а п'ятеро лишилися під завалами.
"Пошукова операція тривала майже два тижні — рятувальники знайшли рештки тіл усіх п'ятьох загиблих. Вічна пам'ять жертвам російської агресії", - додав очільник ОВА.
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15 січня РФ вдарила по селищу Нью-Йорк Донецької області. Читайте подробиці за посиланням.
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