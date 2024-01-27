У Нью-Йорку на Донеччині з-під зруйнованого росіянами будинку дістали тіла 5 людей

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Facebook.

Філашкін нагадав, що 15 січня Росія скинула дві керовані авіабомби на триповерхівку у Нью-Йорку, внаслідок чого трьох людей було поранено, а п'ятеро лишилися під завалами.

"Пошукова операція тривала майже два тижні — рятувальники знайшли рештки тіл усіх п'ятьох загиблих. Вічна пам'ять жертвам російської агресії", - додав очільник ОВА.