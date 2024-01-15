Росія обстріляла житловий будинок у Нью-Йорку на Донеччині: троє поранених, ще 5 людей під завалами
15 січня РФ вдарила по селищу Нью-Йорк Донецької області. Окупанти поцілили в житлову 3-поверхівку, внаслідок чого поранено троє людей, ще 5 знаходяться під завалами
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
"Троє людей поранено, ще 5 перебувають під завалами — такі попередні наслідки удару по Нью-Йорку", - написав він.
За його словами, росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку, внаслідок чого в будинку обвалився під'їзд, а під руїнами опинилися люди.
На місці працюють представники влади, рятувальники та поліція.
Фото: https://t.me/VadimFilashkin_donoda
- Російська окупаційна армія здійснила масований обстріл Мар'їнської громади Донецької області, внаслідок чого загинула щонайменше одна цивільна людина.
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