РФ здійснила масований обстріл Мар'їнської громади: загинула людина
Російська окупаційна армія здійснила масований обстріл Мар'їнської громади Донецької області, внаслідок чого загинула щонайменше одна цивільна людина
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Щонайменше 1 людина загинула й 1 поранена внаслідок обстрілу Красногорівки. Мар'їнська громада зазнала масованого обстрілу з "градів" — у Красногорівці під вогнем житлова забудова", - написав він.
"На місце події виїхав загін поліції "Білий янгол", працюють представники місцевої влади та рятувальники. Точні наслідки обстрілу з'ясовуємо", - додав чиновник.
- 12 січня російська окупаційна армія скинула керовану авіабомбу на будинок в Авдіївці Донецької області, внаслідок чого загинув мирний мешканець.
- За даними Філашкіна, РФ скинула на Авдіївку близько 250 авіабомб за два тижні. Також складною залишається ситуація у Часовому Ярі.
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