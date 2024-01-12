РФ скинула керовану авіабомбу на будинок в Авдіївці: є загиблий
Удень 12 січня російська окупаційна армія скинула керовану авіабомбу на будинок в Авдіївці Донецької області, внаслідок чого загинув мирний мешканець
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Близько 13 години росіяни скинули на місто керовану авіабомбу — поцілили у житлову забудову і вбили 28-річного чоловіка", - написав він.
Окрім того, ворог із "градів" обстріляв Нью-Йорк. Минулося без постраждалих, але пошкоджено приватний будинок і три багатоповерхівки.
Філашкін закликав людей за змоги евакуюватися в більш безпечні регіони.
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- 23 жовтня було ухвалено рішення про проведення примусової евакуації дітей із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів Донецької області.
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