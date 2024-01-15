РФ скинула на Авдіївку близько 250 авіабомб за два тижні
За перші 2 тижні 2024 року росіяни скинули на Авдіївку Донецької області близько 250 керованих авіабомб. При цьому за весь 2023 рік місто зазнало 146 авіаударів
Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За перші два тижні нового року ворог скинув близько 250 керованих авіабомб на Авдіївку. Тобто інтенсивність обстрілів Авдіївки в рази зросла", - сказав він.
За його словами, в місті досі залишається 1131 людина.
Не краща ситуація й у Часовому Яру.
"У Часовому Яру дійсно дуже складна обстановка. Зараз там перебуває близько 850 людей. Працюють Пункти незламності, працюють медичні заклади, наскільки можуть працювати в бойових умовах", - сказав Філашкін, і зазначив, що ОВА та волонтери забезпечують мешканців необхідною гуманітарною допомогою.
Більшість людей відмовляються виїжджати через небажання залишати майно. Водночас евакуація триває, і з міста щодня виїжджають від 20 до 50 людей.
"Цифри не можуть бути стабільні: 25-40-50 людей з дітьми виїжджають кожного дня. Хотілось би, щоб їх виїжджало більше. Люди виїжджають дуже повільно, мотивуючи це тим, що "це наші будинки, наші домогосподарства", - сказав Філашкін.
Він нагадав, що евакуаційний маршрут пролягає через Покровськ і Краматорськ на Житомирщину.
- 12 січня російська окупаційна армія скинула керовану авіабомбу на будинок в Авдіївці Донецької області, внаслідок чого загинув мирний мешканець.
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