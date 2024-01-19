У окупантів значно погіршився морально-психологічний стан через великі втрати, - ЦНС
На тимчасово окупованій Донеччині спостерігається зниження морально-психологічного стану серед російських військових через великі втрати
Про це пише ЦНС.
Зазначається, що за минулий місяць серед представників окупаційної влади значно знизився рівень бойового застосування військ, а саме через великі втрати серед особового складу та техніки.
"Представники так званої комендатури ЗС РФ продовжують затримувати окупантів, які чинять кримінальні правопорушення", - йдеться у повідомленні.
За даними спротиву, в окупантів продовжується тенденція щодо розпивання алкоголю та вживання наркотичних речовин, що призводить в тому числі до залишення бойових позицій на напрямках бойового зіткнення.
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