У окупантів значно погіршився морально-психологічний стан через великі втрати, - ЦНС

Про це пише ЦНС.

Зазначається, що за минулий місяць серед представників окупаційної влади значно знизився рівень бойового застосування військ, а саме через великі втрати серед особового складу та техніки.

"Представники так званої комендатури ЗС РФ продовжують затримувати окупантів, які чинять кримінальні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

За даними спротиву, в окупантів продовжується тенденція щодо розпивання алкоголю та вживання наркотичних речовин, що призводить в тому числі до залишення бойових позицій на напрямках бойового зіткнення.