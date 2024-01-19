На Луганщині окупанти виплачують маткапітал лише за наявності російського паспорта

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Уведено в дію закон, згідно з яким на території так званої «лнр» виплати материнського капіталу надаватимуть лише громадянам рф. Тобто, майбутнє цієї країни на березневих виборах можна обрати без документів російського зразка, а одержати виплати на майбутнє покоління тільки з ними", - написав він.

За його словами, починаючи із 2022 року окупанти роздали понад 23 тис. відповідних сертифікатів, проте за ці роки лише одна родина окупованої Луганщини змогла спрямувати ці кошти на поліпшення житлових умов.

"У якості громадських спостерігачів під час неволевиявлення, що відбудеться вже за два місяці, в «лнр» візьмуть участь довірені особи Путіна", - зазначив він, додавши, що російські наглядачі також проводитимуть передвиборчу агітацію по всій окупованій Луганщині, застосовуючи напрацьовану схему під час збору підписів за свого кандидата.