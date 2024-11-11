У Підмосков'ї спалили російський штурмовий гелікоптер Мі-24, - ГУР

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.



"У ніч з 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі "Клін-5" Московської області знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92-ї ескадрильї 344-го центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації збройних сил РФ.



"ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання", - підкреслили в розвідці.

???? У московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24



???? У ніч з 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі “клін-5” московської області знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24.



???? https://t.co/ANtb2Tm1oZ pic.twitter.com/E3caKCvKNw — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) November 11, 2024