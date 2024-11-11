У Підмосков'ї спалили російський штурмовий гелікоптер Мі-24, - ГУР
У ніч проти неділі, 10 листопада, на аеродромі в Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24, що належить російській армії
Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.
"У ніч з 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі "Клін-5" Московської області знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92-ї ескадрильї 344-го центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації збройних сил РФ.
"ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання", - підкреслили в розвідці.
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