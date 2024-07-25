З полону росіян вдалося повернути 755 нацгвардійців, - командувач НГУ

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"755 повернуто. Багато потрапили у полон у Маріуполі. Тому є ще велика частка "азовців" і бійців інших наших підрозділів, яких ми намагаємося повернути", - зазначив Півненко.

За його словами, нацгвардійців вдається повертати майже під час кожного обміну. "Я завжди підкреслюю, що наше завдання - повернути усіх додому", - додав командувач НГУ.

Півненко зазначив, що після повернення з полону бійці приїжджають в медично-реабілітаційні центри, їм дають "2-3 дні адаптуватися, спокійно розібратися, всі документи відновити тощо".

Командувач НГУ поінформував, що підрозділи і офіцери соціального супроводу працюють для розв'язання всіх інших питань соцзахисту, надають інформацію щодо можливості подальшого проходження служби, навчання чи звільнення.

"Хтось іде на фронт після полону, каже: хочу до своїх хлопців, буду воювати", - розповів Півненко.