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З полону росіян вдалося повернути 755 нацгвардійців, - командувач НГУ

Юлія Лаврук
25 липня, 2024 четвер
12:24
Війна з Росією Нацгвардія

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив, що з російського полону вдалося повернути 755 нацгвардійців

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"755 повернуто. Багато потрапили у полон у Маріуполі. Тому є ще велика частка "азовців" і бійців інших наших підрозділів, яких ми намагаємося повернути", - зазначив Півненко.

За його словами, нацгвардійців вдається повертати майже під час кожного обміну. "Я завжди підкреслюю, що наше завдання - повернути усіх додому", - додав командувач НГУ.

Півненко зазначив, що після повернення з полону бійці приїжджають в медично-реабілітаційні центри, їм дають "2-3 дні адаптуватися, спокійно розібратися, всі документи відновити тощо". 

Командувач НГУ поінформував, що підрозділи і офіцери соціального супроводу працюють для розв'язання всіх інших питань соцзахисту, надають інформацію щодо можливості подальшого проходження служби, навчання чи звільнення.

"Хтось іде на фронт після полону, каже: хочу до своїх хлопців, буду воювати", - розповів Півненко.

  • З російського полону 17 липня повернули 95 українських захисників, з них 21 нацгвардійця.
Теги:
Україна
Росія
військові
полонені
Нацгвардiя
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