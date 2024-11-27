У районі Антонівського мосту на Херсонщині немає загрози великого форсування Дніпра росіянами, - Сили оборони Півдня

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері телемарафону.

"Вони тренуються... але це форсувальні дії малих груп піхоти в складі до відділення. До цих тренувань вони також залучають і річкові катери своєї Дніпровської флотилії. Вони намагаються, скажімо так, як на суходолі вони проводять зараз штурмові дії малими групами піхоти, приблизно те ж саме вони спробують робити і в цій річковій зоні, острівній зоні Дніпра", - сказав він.

Волошин розповів, що зараз тривають бої за острів Круглик і біля Антонівського мосту, де окупанти намагаються вивчити українську оборону.

"За останні 2-3 тижні саме в цьому районі загострилась ситуація, тому що щодня ми там відзначаємо по декілька бойових зіткнень. Але чи форсуватимуть вони великими силами Дніпро - я думаю, що ні. Тому що операція з форсування водної перешкоди - це доволі складна операція, до якої залучається чимало сил і засобів, і ці сили і засоби наша розвідка помітила б. Тому хочу заспокоїти, що про велике форсування наразі мова не йде", - сказав речник.