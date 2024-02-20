У РФ повідомили про звільнення під заставу окупаційного ексгубернатора Севастополя, затриманого в Британії

Про це інформує російська пропагандистська агенція ТАСС.

"Ексгубернатора Севастополя Овсяннікова звільнено під заставу, заявив суддя Королівського суду лондонського району Сазерк", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що розгляд справи по суті розпочнеться 10 березня 2025 року.

Що відомо про Овсяннікова

Овсянніков очолював окупований Росією Севастополь з 2017 по 2019 рік. До цього і після цього він був заступником російського міністра промисловості та торгівлі. У 2020 році його зняли з посади та звільнили з уряду, як стверджувалося, через скандал з непристойною поведінкою в аеропорту Іжевська.

1 лютого стало відомо, що британська влада затримала його в Лондоні. Овсяннікова звинувачують в обході санкцій та відкритті рахунку в Лондонському банку, також у чотирьох платежах на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів та у зберіганні 77,5 тисяч фунтів стерлінгів готівки.

Велика Британія запровадила санкції проти Овсяннікова наприкінці 2020 року. Його активи було заморожено. У 2023 році Овсянніков був виключений зі списку санкцій Євросоюзу за рішенням суду ЄС. Суд мотивував це тим, що чиновник більше не обіймає посади, за роботу на яких він потрапив під санкції. Проте з британського списку його не виключали.