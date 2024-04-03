У РФ три літака А-50У перебувають на ремонті та модернізації, - ГУР
В ГУР розповіли, що у складі ЗС РФ є 7 військових літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У та повідомили про кількість ворожих Су-34 та Су-35
Про це Головне управління розвідки МО України повідомило у запиті для АрміяInform.
Зазначається, що, станом на березень 2024 року у складі Повітряно-космічних сил Збройних сил РФ перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.
Також стало відомо, що 3 літака А-50У знаходяться на ремонтні та модернізації: 2 з них на ВАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва", один - на аеродромі в Ульяновську на авіабудівному заводі "Авіастар".
- 2 квітня повідомлялось, що представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький розповів про актуальний запас Росії ракет великої дальності та зробив прогноз щодо масованих атак по Україні.
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