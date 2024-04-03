У РФ три літака А-50У перебувають на ремонті та модернізації, - ГУР

Про це Головне управління розвідки МО України повідомило у запиті для АрміяInform.

Зазначається, що, станом на березень 2024 року у складі Повітряно-космічних сил Збройних сил РФ перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

Також стало відомо, що 3 літака А-50У знаходяться на ремонтні та модернізації: 2 з них на ВАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва", один - на аеродромі в Ульяновську на авіабудівному заводі "Авіастар".