Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У РФ три літака А-50У перебувають на ремонті та модернізації, - ГУР

У РФ три літака А-50У перебувають на ремонті та модернізації, - ГУР

3 квітня, 2024 середа
17:44
Війна з Росією

В ГУР розповіли, що у складі ЗС РФ є 7 військових літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У та повідомили про кількість ворожих Су-34 та Су-35

Про це Головне управління розвідки МО України повідомило у запиті для АрміяInform.

Зазначається, що, станом на березень 2024 року у складі Повітряно-космічних сил Збройних сил РФ перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

Також стало відомо, що 3 літака  А-50У знаходяться на ремонтні та модернізації: 2 з них на ВАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва", один - на аеродромі в Ульяновську на авіабудівному заводі "Авіастар".

  • 2 квітня повідомлялось, що представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький розповів про актуальний запас Росії ракет великої дальності та зробив прогноз щодо масованих атак по Україні.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ГУР
Авіація
Читайте також:
Лукашенко
2 квітня, 2024 вiвторок
Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни
боєприпаси 155 мм
2 квітня, 2024 вiвторок
Німеччина надасть Україні 180 тис. артснарядів у рамках чеської ініціативи
Олексій Петров
Автор Олексій Петров
1 квітня, 2024 понедiлок
Пʼять років керівництва невігласів
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.08
    Купівля 39.08
    Продаж 39.57
  • EUR
    Купівля 42.13
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 квітня
18:19
Ще семеро дітей виїхали з ТОТ: Україна надає допомогу у всьому необхідному
Ще 7 дітей та їхні рідні виїхали із ТОТ Запорізької та Херсонської областей
18:15
Ексклюзив
Су-35
Попри втрати: кількість бомбардувальників РФ залишається на довоєнному рівні, - експерт Катков
18:14
Ексклюзив
окупанти
Окупанти перейдуть в наступ в другій половині 2024 року, - військовий експерт Коваленко
18:04
OPINION
Віктор Каспрук
Сі Цзиньпін хоче стати вождем всього світу
17:56
Оновлено
викрито організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом
Заволоділи 94,8 млн грн Укрзалізниці: оголошено підозру організованій групі на чолі з ексрадником ОП Шилом
17:48
В Україні затримали 4 проросійських агітаторів, зокрема хакера, який створив "відеозвернення" колишнього високопосадовця ЗСУ
17:29
Ексклюзив
кордон з Білорусю
Важлива інформаційна безпека щодо можливого вторгнення: журналіст Маслов про ситуацію з обстрілами й ДРГ на Чернігівщині
17:20
Австрія
Австрія виділила €2 млн на гуманітарні проєкти в Україні
17:19
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт уперше ввійшла до списку найбагатших людей світу
17:05
Маріуполь
У Маріуполі зафіксовані випадки захворювання холерою серед дітей, - Андрющенко
17:04
дрон, БПЛА
В Україні шукають розробників дронів-перехоплювачів
16:56
Ракетний удар по Сумщині 3 квітня
За три місяці РФ завдала по Сумщині 412 авіаударів
16:55
Діана Панченко
YouTube заблокував на території України канал пропагандистки Діани Панченко, яку підозрюють у держзраді
16:52
На фото: Біллі Айліш
Біллі Айліш, Нікі Мінаж та ще 198 артистів закликали припинити "хижацьке" використання ШІ
16:48
Олег Синєгубов
Голова Харківської ОВА пояснив, чим спричинені фейки про "оточення" обласного центру
16:47
окупанти
Через проблеми з логістикою особовому складу РФ доводиться переміщуватися пішки, - Спротив
16:42
Оновлено
«Рамштайн», 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України
НАТО може перейняти координацію "Рамштайну" на себе. В уряді ФРН не вважають це ескалацією
16:31
генератори
Медзаклади України отримають ще 50 генераторів
16:29
Дмитро Кулеба
Усі Patriot, які можуть надати Україні, повинні бути доставлені в державу якнайшвидше, - Кулеба
16:27
на фото Денис Шмигаль із Аларом Карісом
Шмигаль обговорив із президентом Естонії можливість створення спільних оборонних підприємств
16:23
На фото: Майкл Дуглас отримав "Золоту пальмову гілку" у Каннах
Майкл Дуглас та Скарлетт Йоганссон виявили, що є родичами
16:13
електроенергія
Литва надасть Україні обладнання для теплових електростанцій
16:06
Служба безпеки України
Викрадали людей та ув'язнювали до катівень: СБУ заочно оголосила підозру 26 колаборантам, які вступили до "МВС Росії" на Херсонщині
16:06
OPINION
Юрій Богданов
На виборах-2019, крім Зеленського, могли перемогти лише Бойко або Тимошенко
16:03
Києво-Могилянська академія
Києво-Могилянська академія подала позов проти Держінспекції архітектури та містобудування. Причина
15:57
Володимир Зеленський
Зеленський закликав противників ударів по російських НПЗ приїхати й подивитись, як живе Харків
15:54
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
Учасників війни з Україною та членів їхніх родин навчатимуть у фейковому виші на ТОТ, - голова Запорізької ОВА
15:39
На фото: Гаррі Стайлз у Варшаві, Польща
У Великій Британії шукають експерта з життя і творчості Гаррі Стайлза через наплив туристів до його рідного села
15:38
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії заявив, що не відправлятиме військових в Україну
15:30
Президент Фінляндії Александер Стубб
Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги Україні на €188 млн
15:19
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський про мобілізацію: Пів мільйона людей нам не потрібно
14:52
Папа Римський Франциск
Папа Римський ушанував пам'ять загиблого українського військового
14:44
Оновлено
Єнс Столтенберг
Росія нарощує військову потужність: Столтенберг прокоментував можливість нового наступу РФ
14:39
Оновлено
Фінляндія
Україна підписала угоду про гарантії безпеки з Фінляндією
14:23
Олександр Хацкевич
Екстренера київського "Динамо" Хацкевича під час тренування побили польські фанати, - ЗМІ
14:04
OPINION
Мирослав Гай
Росія краде українські воєнні ноу-хау
14:00
Організували виїзд за кордон для 19 псевдоволонтерів: серед підозрюваних - депутати Харківщини
13:56
Юлія Кочетова
"Війна - особиста": українська фотожурналістка Кочетова перемогла в регіональному етапі World Press Photo
13:56
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:54
війна з Росією нафта ППО безпілотник
У російській армії скаржаться на неефективність комплексів ППО проти дронів України, - "Атеш"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV