"Зараз у Росії залишається близько 950 високоточних ракет": представник ГУР Скібіцький
Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький розповів про актуальний запас Росії ракет великої дальності та зробив прогноз щодо масованих атак по Україні
Про це пише Telegram-канал ГУР МО України.
"Зараз у Росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет", - зазначив Скібіцький.
Також, за його словами країна-агресор планує у квітні виробити 40 ракет Х-101. Та озвучив прогноз щодо наступних масованих атак по Україні.
"Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (2-3 - саме масованих), а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та "шахедів". Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись", - сказав Скібіцький.
Також у ГУР зазначили що з очені минулого року росіяни майже не застосовують ракети типу "Калібр".
"Агресор накопичує запас крилатих ракет 3М14 "Калібр" і має у своєму розпорядженні не менше 260 одиниць. Причому в їхніх планах виробити 30 таких ракет у квітні цього року", ― сказав представник ГУР МО України.
Що стосується протикорабельних ракет, ГУР стало відомо, нині ворог проводить модернізацію ракет "Онікс", а запаси звичайних "Оніксів" становлять 440 одиниць у РФ.
"Що стосується швидкісних ракет, які летять з південного напрямку, наразі складно визначити, чи це ракети "Циркон", чи модернізовані "Онікси", - повідомив Вадим Скібіцький.
- 1 квітня стало відомо, що російські окупанти стали менше використовувати ракети "Калібр" для атаки по Україні через складнощі з логістикою. Війська РФ намагаються замінити їх ефективнішими типами ракет.
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