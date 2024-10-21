У РФ визнали призупинення роботи одного з найбільших заводів із виробництва чипів після атаки дронів
Один із найбільших заводів з виробництва мікроелектроніки в Росії – "Група Кремній Ел" – заявив про призупинення роботи після атаки безпілотників 19 жовтня
Про це повідомила пресслужба підприємства.
Там заявляють, що під час атаки БПЛА постраждали виробничі та адміністративні корпуси заводу, що призвело до перебоїв з енергопостачанням, пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури та розриву технологічних виробничих ланцюжків.
Гендиректор "Кремній Ел" Олег Данцев заявив, що основним завданням зараз є "якомога швидше відновлення виробництва електронної техніки".
Він додав, що наразі проводиться експертиза з метою оцінки можливості відновлення пошкоджених об'єктів.
"Однак не все залежить від нас – є труднощі із купівлею запасних частин для відновлення технологічного обладнання та енергетичної інфраструктури", - підкреслив Данцев.
Варто зазначити, що "Кремній Ел" є одним із найбільших російських виробників мікроелектроніки. Більшість продукції завод робить на замовлення Міноборони, зокрема деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".
- Нагадаємо, уночі 19 жовтня у Брянській області РФ безпілотники атакували завод "Кремній Ел", де вироблять деталі для російського озброєння.
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