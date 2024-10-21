У РФ визнали призупинення роботи одного з найбільших заводів із виробництва чипів після атаки дронів

Про це повідомила пресслужба підприємства.

Там заявляють, що під час атаки БПЛА постраждали виробничі та адміністративні корпуси заводу, що призвело до перебоїв з енергопостачанням, пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури та розриву технологічних виробничих ланцюжків.

Гендиректор "Кремній Ел" Олег Данцев заявив, що основним завданням зараз є "якомога швидше відновлення виробництва електронної техніки".

Він додав, що наразі проводиться експертиза з метою оцінки можливості відновлення пошкоджених об'єктів.

"Однак не все залежить від нас – є труднощі із купівлею запасних частин для відновлення технологічного обладнання та енергетичної інфраструктури", - підкреслив Данцев.

Варто зазначити, що "Кремній Ел" є одним із найбільших російських виробників мікроелектроніки. Більшість продукції завод робить на замовлення Міноборони, зокрема деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".