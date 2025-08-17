У РФ заявили про збиття майже 50 дронів: під атакою опинилася залізниця у Воронезькій області

Про це звітує російське міноборони.

Там кажуть, що цієї ночі ППО збила 26 нібито українських БПЛА: 16 дронів над Білгородською областю, 14 – над Нижньогородською, 9 – над Воронезькою, 3 безпілотники - над Брянщиною і по одному дрону над Курською, Орловською, Калузькою и Смоленською областями.

Зокрема, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про атаку дрона на залізничну станцію. За йог словами в одному з муніципалітетів регіонів поранення зазнав монтажник колії залізничної станції. Він госпіталізований до районної лікарні.

Внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено ЛЕП на залізничній станції, був затриманий рух декількох поїздів. Згодом він був поновлений.

Водночас місцеві мешканці повідомляють про ураження залізничної станції "Лиски", яка розташована в однойменному місті Воронезької області. У тому ж районі загорівся магазин і речовий ринок. Ще в одному муніципалітеті загорілась газова труба.