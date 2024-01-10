У Росії заявили про атаку безпілотника на Саратовську область
Міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку безпілотника на Саратовську область. Російська ППО буцімто знищила БПЛА
Про це йдеться у відомстві.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО знищила дрон над територією Саратовської області.
- Нещодавно дрони-камікадзе атакували територію нафтобази "Орелнафтопродукт" у російському місті Орлі, постраждали троє людей. У сусідньому Курську збито ще три БПЛА, у Брянську - один.
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