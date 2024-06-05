У Росії заявили про нібито роботу ППО у Білгородській, Курській та Воронезькій областях
Російське міністерство оборони заявило про нібито знищення п'яти безпілотників у Білгородській, Курській та Воронезькій областях
Про це повідомляє міноборони РФ.
"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО знищена та перехопила два БПЛА над територією Білгородської області, два дрони над територією Курської області та один - над територією Воронезької області.
- Російське міністерство оборони заявило, що нібито вночі та вранці 2 червня відбило атаку безпілотників на два регіони. У Білгородській області зафіксовані руйнування інфраструктури.
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