У Росії заявили про вибух біля нафтосховища під Воронежем

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на пресслужбу регіонального уряду.

"Вибух пролунав біля нафтосховища під Воронежем, цивільні об'єкти не постраждали", - йдеться у повідомленні.

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Натомість губернатор Воронезької області Олександр Гусєв звернувся до росіян із закликом не знімати та не викладати у соціальні мережі записи з місць падінь БПЛА, роботу ППО чи її наслідки.