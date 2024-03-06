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Війна з Росією: хроніка
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У Росії заявили про вибух біля нафтосховища під Воронежем

6 березня, 2024 середа
13:10
Війна з Росією Вибух на підстанції

У середу, 6 березня, у Росії заявили про нібито вибух, який пролунав біля нафтосховища під Воронежем

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на пресслужбу регіонального уряду.

"Вибух пролунав біля нафтосховища під Воронежем, цивільні об'єкти не постраждали", - йдеться у повідомленні.

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Натомість губернатор Воронезької області Олександр Гусєв звернувся до росіян із закликом не знімати та не викладати у соціальні мережі записи з місць падінь БПЛА, роботу ППО чи її наслідки.

  • Уранці 6 березня у Росії заявили про нібито атаку БПЛА на три регіони. Водночас росЗМІ кажуть про спробу удару по аеродрому у Воронезькій області. Також у Курській області сталося займання на складі з пальним.

Теги:
Росія
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