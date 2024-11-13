У Росії заявили, що нібито збили 29 БПЛА: у Воронезькій області пошкоджено підприємство
Російське міністерство оборони заявило про нібито атаку безпілотників. Через це буцімто пошкоджено невиробничу будівлю підприємства
Про це повідомляє міноборони РФ.
Так, російська ППО нібито ліквідувала 29 безпілотників, сім з них було знищено над територією Курської області, сім - над територією Білгородської області, п'ять - над територією Тверської області, п'ять - над територією Брянської області, три - над територією Пензенської області та два - над територією Воронезької області.
Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв повідомив, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає через атаку немає. Натомість у передмісті Воронежа під час падіння уламків несуттєво пошкоджено невиробничу будівлю підприємства.
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