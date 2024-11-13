У Росії заявили, що нібито збили 29 БПЛА: у Воронезькій області пошкоджено підприємство

Про це повідомляє міноборони РФ.

Так, російська ППО нібито ліквідувала 29 безпілотників, сім з них було знищено над територією Курської області, сім - над територією Білгородської області, п'ять - над територією Тверської області, п'ять - над територією Брянської області, три - над територією Пензенської області та два - над територією Воронезької області.

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв повідомив, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає через атаку немає. Натомість у передмісті Воронежа під час падіння уламків несуттєво пошкоджено невиробничу будівлю підприємства.