У росіян закінчується механізований ресурс, - "Інформаційний спротив"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни використовують два ресурси - це людський та технічний, тобто механізовану компоненту. Людський ресурс у РФ буде завжди. Цей показник противник завжди зможе замінювати, але з технікою у росіян виникають серйозні проблеми. 2024 рік може стати вирішальним для ворога у питаннях подальшої перспективи компенсації втрат у нуль саме механізованої компоненти. У 2024 році ця компенсація буде вже не у нуль кожного місяця, а в мінус. Це вплине на їхні наступальні дії", - пояснив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", зараз росіяни ведуть наступальні дії, захоплюючи території. Але ефективність цих захоплень, якщо порівнювати з 2022 роком, впала у 80 разів, хоча кількість ворожих військ зросла.

"Наразі кількість особового складу РФ у зоні бойових дій становить 530 тисяч. Але їхня ефективність значно знизилася, стикаючись з дефіцитом техніки. Якщо російське командування поставить задачу наступати за будь-яку ціну, то на окремих ділянках вони можуть наступати переважно піхотною складовою й до кінця 2024 року, і у 2025 році, використовуючи людський ресурс. Концентруючи його на певних напрямках і організовуючи напрямки постійних м'ясних штурмів. Але, якщо говорити про загальну військову операцію наступального характеру із захопленням великих територій, то у росіян у 2024 році ресурсів на це не вистачить", - наголосив Коваленко.

Протягом минулої доби українські військові ліквідували та знешкодили щонайменше 1030 російських окупантів. Також ворог втратив 48 артилерійських систем і 9 танків.

Військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що терористичними ударами у тимчасово окупованому Луганську, РФ планує відвернути світову увагу від подій в Охматдиті.





