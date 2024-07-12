У росіян закінчується механізований ресурс, - "Інформаційний спротив"
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що людський ресурс у росіян буде завжди, але у ворога виникає серйозна проблема з технікою
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни використовують два ресурси - це людський та технічний, тобто механізовану компоненту. Людський ресурс у РФ буде завжди. Цей показник противник завжди зможе замінювати, але з технікою у росіян виникають серйозні проблеми. 2024 рік може стати вирішальним для ворога у питаннях подальшої перспективи компенсації втрат у нуль саме механізованої компоненти. У 2024 році ця компенсація буде вже не у нуль кожного місяця, а в мінус. Це вплине на їхні наступальні дії", - пояснив Коваленко.
За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", зараз росіяни ведуть наступальні дії, захоплюючи території. Але ефективність цих захоплень, якщо порівнювати з 2022 роком, впала у 80 разів, хоча кількість ворожих військ зросла.
"Наразі кількість особового складу РФ у зоні бойових дій становить 530 тисяч. Але їхня ефективність значно знизилася, стикаючись з дефіцитом техніки. Якщо російське командування поставить задачу наступати за будь-яку ціну, то на окремих ділянках вони можуть наступати переважно піхотною складовою й до кінця 2024 року, і у 2025 році, використовуючи людський ресурс. Концентруючи його на певних напрямках і організовуючи напрямки постійних м'ясних штурмів. Але, якщо говорити про загальну військову операцію наступального характеру із захопленням великих територій, то у росіян у 2024 році ресурсів на це не вистачить", - наголосив Коваленко.
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