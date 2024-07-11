Росіяни планують провокаційні удари по медзакладах в окупованому Луганську та на Білгородщині, - військовий експерт Снєгирьов

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Аналітичний відділ громадської ініціативи "Права справа" отримав інформацію про те, що росіяни планують ударити по медичних закладах на території окупованих районів Луганської області, зокрема у Луганську та Білгородської області. Це буде подано, як відплатна акція з боку Сил оборони України за Охматдит. Росіяни планують звинуватити українську сторону у цілеспрямованому характері удару, який має викликати чисельні факти загибелі серед цивільного населення", - припустив Снєгирьов.

За словами військового експерта, громадська ініціатива "Права справа" не вперше попереджає про подібні криваві провокації з боку Росії.

"Так було із судилищем над бійцями "Азов", яке мало б відбутися в Маріуполі, але за два дні "Права справа" повідомила про це.Також громадська ініціатива "Права справа" зірвала криваву провокацію по цивільних об'єктах у Луганську з ТРК "Точка-У". Окупанти змушені були підтвердити факт наявності шести пускових установок, хоча до цього заперечували", - пояснив Снєгирьов.

Співголова громадської ініціативи "Права справа" також додав, що терористичними ударами у тимчасово окупованому Луганську росіяни планують відвернути увагу світової спільноти від подій в Охматдит.

"І виставити українську сторону країною-терористкою. Тобто перемикнути увагу світової спільноти з фактів міжнародного тероризму у виконанні РФ і перекласти їх на українську сторону", - наголосив Снєгирьов.

В Україні внаслідок російської масованої атаки у понеділок, 8 липня, 196 людей отримали поранення, 44 людини загинули, серед них 33 - у Києві.















































