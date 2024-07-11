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Унаслідок атаки РФ 8 липня в Україні загинули 44 людини, 196 постраждали, - ДСНС

11 липня, 2024 четвер
15:06
Війна з Росією Обстріл Києва 08.07.2024

В Україні внаслідок російської масованої атаки у понеділок, 8 липня, 196 людей отримали поранення, 44 людини загинули, серед них 33 - у Києві

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Про це під час брифінгу повідомила керівниця пресслужби ДСНС України Світлана Водолага, передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

За її словами, 8 липня Україна зазнала однієї з наймасованіших атак росіян, зокрема на столицю. У Києві 33 людини загинули, у Кривому Розі - 11 загиблих.

"Під обстріли в ранковий час потрапили Київ, Дніпро, Кривий Ріг та частково Київщина. На жаль, загинули 44 особи та 196 осіб постраждали, з них 10 дітей. Рятувальниками було врятовано 11 осіб, з них троє дітей", - повідомила Водолага.

Наслідки масованої атаки у Києві

"В Києві того дня загинули 33 особи, 125 осіб постраждали, з них - 10 дітей. 11 людей ми врятували", - повідомила Світлана Водолага.

Вона додала, що 8 липня рятувальники виїжджали у сім районів столиці. Лише у Києві було оброблено понад 500 заявок на лінію 101 щодо влучань та падіння уламків.

"Загалом рятувальники працювали на 18 локаціях. Наймасованішими та найстрашнішими були п’ять локацій - дитяча лікарня Охматдит, медичний заклад Адоніс, житловий будинок у Шевченківському районі, в Голосіївському районі та бізнес-центр на Ушинського. Саме та, де загинули люди", - зазначила Світлана Водолага.

Що відомо про атаку РФ 8 липня

Під час масованої ракетної атаки 8 липня по різних містах України було завдано ударів понад 40 ракетами різних типів.

Зокрема окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі та Києві є загиблі та поранені.

У столиці зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Шевченківському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, та Голосіївському районах.

У Шевченківському районі окупанти вдарили по дитячій лікарні "Охматдит". Загинули 2 дорослих. У Дніпровському районі руйнації зазнала будівля медичного центру. Загинули 9 людей, 5 постраждали. 

Теги:
Україна
Росія
російська армія
новини Києва
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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