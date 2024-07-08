Росіяни вдарили по Україні понад 40 ракетами різних типів, – Зеленський
Під час масованої ракетної атаки 8 липня по різних містах України було завдано ударів понад 40 ракетами різних типів
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня", – написав він.
До порятунку людей та ліквідації наслідків атаки залучено всі необхідні служби.
"І весь світ має залучити всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку", – додав Зеленський.
- Росія вночі та вранці 8 липня масовано атакувала Україну ракетами. Подробиці атаки - в текстовому онлайні Еспресо.TV.
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